«Ох и старый проказник»: внешность 35-летней жены Афанасьева вызывает оторопь

Валерию Афанасьеву исполнилось 74 года. Любимец публики продолжает активно сниматься в кино и радовать поклонников новыми ролями. При этом не забывает он и о личной жизни. Артист женат уже в четвертый раз, а его избранница почти на сорок лет моложе супруга.

С Натальей актер познакомился в театре. Девушка играет на сцене Малого театра, а также сотрудничает с Электротеатром Станиславский. Афанасьев познакомился с молодой красавицей еще при жизни своей третьей супруги Анны. Актер даже оставил жену ради возлюбленной, но спустя месяц вернулся просить прощения. Только когда Валерий овдовел, они возобновили отношения.

Поклонники не одобряют этот союз. Многие считают, что Наталья слишком молода для пожилого актера.

«Седина в бороду, бес в ребро. Ох и старый проказник, не мог себе даму старше найти», — возмущаются фанаты.

Однако даже они не могут не признать: Афанасьев выбрал в жены настоящую красавицу. Даже легкое косоглазие, которое поражает при первом взгляде, ничуть не портит рыжеволосую актрису.