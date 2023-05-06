Огромный живот и лысина: Николая Рыбникова в «Девчатах» без парика и грима не узнать

В начале 60-х Николай Рыбников считался звездой первой величины. Актер стал мегапопулярен в СССР после выхода картин «Высота» и «Весна на Заречной улице». Его статус закрепила комедия «Девчата», однако роль бригадира Ильи могла от него ускользнуть.

На момент съемок Рыбникову исполнился 31 год. Но когда он только пришел на студию, то ошарашил всех своим внешним видом. Николай Николаевич предстал с редеющей шевелюрой и огромным выпирающим животом. Это было неслыханно, чтобы первый парень леспромхоза выглядел как 50-летний дядя.

Рыбникова отказывались снимать в картине до тех пор, пока он не похудел на 20 килограммов. Актер так сильно хотел получить роль, что согласился на это условие. Николай Николаевич избавился от живота, его залысины скрыли под париком, а внешность омолодили с помощью грима.

Однако вскоре Рыбников вернул былую форму. Достаточно посмотреть кадры из фильма «Хоккеисты», который вышел всего через три года после «Девчат». Актер сыграл тренера и предстал с огромным животом и залысинами. Несмотря на молодой возраст, он выглядел на все 50 лет с лишним. Узнать Рыбникова в этом образе крайне трудно.