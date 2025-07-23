Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

23 июля 2025 17:09
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

Форма все еще роскошная, но содержание-то где?

С каждым новым эпизодом «Повелитель тайн» все больше напоминает студента, который вместо вдумчивой подготовки к экзамену выучил лишь самые яркие цитаты из учебника. Пятая серия, при всей своей визуальной мощи, окончательно подтвердила опасения: создатели так увлеклись красивой картинкой, что забыли о внятном повествовании.

После относительно плавного четвертого эпизода пятая серия обрушивается на зрителя лавиной событий, словно пытаясь наверстать упущенное. Кровавая резня на корабле «Альфальфа», которая в романе была тщательно подготовленным кульминационным моментом, здесь превратилась в эффектный, но эмоционально пустой эпизод.

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

Да, аниматоры постарались на славу — брызги крови, искаженные ужасом лица, плавные движения теней. Но без должной подготовки эта сцена теряет весь свой ужас, становясь просто очередной красиво нарисованной дракой.

Параллельно нам мельком показывают обсуждение «Истинного Творца» и «Ордена Авроры», словно галочку ставят перед фанатами первоисточника. Появление Трисси, будущего главного антагониста, сводится к случайной стычке в подземном рынке — если не читали оригинал, то никогда не догадаетесь о ее важности.

И да, демонстрация секты Демонесс выглядит эффектно, но совершенно непонятно, кто они и зачем нужны.

«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

Спасает положение лишь финальный поворот с Трисси, который наконец-то дает зрителю за что зацепиться. Этот момент снят с должной атмосферой и намекает, что сериал еще может выправиться. Но чтобы это произошло, создателям срочно нужно перестать скакать по сюжету как угорелым и начать уважать время зрителя.

«В “Повелителе тайн” всегда были проблемы с темпом повествования, но пятый эпизод стал огромным шагом назад», — настаивают обозреватели с FandomWire.

Пока же «Повелитель тайн» рискует повторить судьбу многих красивых, но пустых адаптаций, где форма окончательно затмила содержание.

Ранее мы писали: «Повелитель тайн» никогда не станет круче «Поднятие уровня в одиночку» — и хейтерам Сон Джин-Ву с этим придется смириться

Фото: Кадр из аниме «Повелитель тайн»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему Читать дальше 25 июля 2025
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3 Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3 Читать дальше 24 июля 2025
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись «Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись Читать дальше 24 июля 2025
У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор Читать дальше 24 июля 2025
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ «Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ Читать дальше 24 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше