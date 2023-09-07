Огромный нос и прыщи: эта американка озвучила главную героиню мультика «Маша и Медведь»

Мультфильм «Маша и Медведь» покорил сначала российских зрителей, а потом и поклонников по всему миру. Тысячи зрителей были очарованы харизматичной героиней, однако далеко не все догадывались, кто именно озвучивал главную героиню.

Так, в российской версии мультфильма голос Маше подарила Алина Кукушкина. Девочка начала озвучивать мультфильм с первой серии. И, как рассказывали создатели проекта, ради заливистого смеха главной героини вся съемочная группа щекотала ее. А после работы в «Маше и Медведе» Алина продолжила работу дубляжа, озвучив героев в проектах «Гадкий я», «Хочу как ты» и других.

Американскую же Машу озвучила Элси Фишер. Как и для российской коллеги, мультик «Маша и Медведь» стал для артистки дебютом. А после она продолжила покорять индустрию. Сегодня уже насчитываются 33 проекта, в которых она выступает и как актриса, и как актриса дубляжа.