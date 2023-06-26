Огромный нос и маленькие губы: Брежнева перестала прятаться за фильтрами (фото)

Вера Брежнева — один из главных секс-символов российского шоу-бизнеса. Но теперь это в прошлом. Артистка больше не скрывает свою настоящую внешность, которая оказалась далекой от идеала. Звезда опубликовала снимок в социальных сетях, где запечатлена без косметики и фотошопа.

Идеальные черты лица, за которые многие поклонники полюбили яркую блондинку, куда-то испарились. Без ретуши у знаменитости огромный нос и маленькие губы — красоткой такую не назовешь.

В подписи к честному фото исполнительница хита «Любовь спасет мир» призналась, что перестала прятаться за фильтрами, когда ей исполнилось 40 лет. Брежневой потребовалось время, чтобы без масок чувствовать себя перед камерой комфортно. Но теперь она привыкла. Певица отметила, что ей даже нравится, как она выглядит без фотошопа.

«Что имеет, то имеем»,

— подытожила экс-солистка ВИА Гры.