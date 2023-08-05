Огромные щеки и второй подбородок: Ефремов унизил дочь Гузеевой на всю страну

Звездная наследница Ларисы Гузеевой всегда откровенно рассказывала о своих трудностях со здоровьем. Например, Ольга Бухарова не скрывала диагностированный у нее поликистоз яичников.

Из-за этого недуга девушка то и дело страдала от сильных болей в животе. А курс гормональных лекарств, выписанный ей врачами, привел к тому, что она набрала более 10 лишних килограммов. У Ольги Бухаровой сбились режим сна и обмен веществ, жидкость накапливалась в организме.

Пока от лишнего веса девушке избавиться не удалось. Это доказал кадр в соцсетях Никиты Ефремова, на котором он засветил располневшее лицо дочери Гузевой. Причем в подписи к снимку стройный актер рассуждал о том, как поддерживать низкий вес, перечисляя важность тренировок, дефицита калорий и питьевого режима.

Вероятно, Ефремов не хотел добиться такого эффекта, но получилось, что этим он будто издевается над наследницей телезвезды. И это не укрылось от внимания его подписчиков.