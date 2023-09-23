Огромные щеки и нос картошкой: такую Боярскую вы еще не видели

Лиза Боярская пленила своей красотой не одного россиянина. У актрисы идеальные черты лица: пухлые губы, точеные скулы и аккуратный маленький нос. Но так было не всегда.

Когда дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан только начинала свою карьеру в отечественном кинематографе, то выглядела несколько иначе. На архивных кадрах 20-летней давности знаменитость не узнать. Например, во время съемок сериала «Ключи от смерти» у нее были пухлые щеки и массивный нос картошкой.

Многие на 100 процентов уверены, что супруга Максима Матвеева сделала ринопластику. Уж слишком сильно за прошедшие годы изменились форма и размер ее носа. А вот щеки, как полагают фанаты, вполне могли исчезнуть сами собой. Не секрет, что с возрастом детская припухлость лица постепенно уходит. Не миновала эта участь и эффектную брюнетку. Впрочем, такие изменения пошли ей только на пользу.