Огромные щеки и губы: в мясистой женщине не узнать некогда изящную Кабаеву

Было время, когда Алина Кабаева удивляла россиян своей гибкостью и очаровательной внешностью. Но теперь гимнастку трудно назвать мечтой всех мужчин. Любимая ученица Ирины Винер будто стала другим человеком.

Легендарная спортсменка давно завершила свою карьеру и избегает излишнего внимания к своей персоне. На публике звезда появляется крайне редко, еще реже дает интервью. Недавно она сделала исключение из этого правила. И в результате нарвалась на травлю.

Поклонники не узнали некогда изящную Кабаеву в той мясистой женщине, которой она стала. Огромные щеки и губы олимпийской чемпионки едва помещались в кадр, как и ее второй подбородок. Знаменитость не только набрала лишние килограммы, но и изменила цвет волос. Алина отказалась от привычного блонда в пользу темного цвета, из-за чего стала выглядеть гораздо старше.