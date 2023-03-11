Огромные ресницы и кольцо в носу: ахнете от фото дочери Малинина
Наследница артиста в этом году отметит 38-летие.
Александр Малинин и его вторая супруга Ольга Зарубина стали родителями в 1985 году, когда на свет появилась их дочь Кира. С раннего детства наследница артиста живет в США и, как оказалось, совсем не похожа на своего прославленного отца.
Судя по снимкам, которыми регулярно делится Зарубина в своих социальных сетях, Кира не боится экспериментов со стилем. Девушка красуется наращенными ресницами и пирсингом, а каждый свой образ дополняет массивными аксессуарами.
Пользователи Сети никогда не проходят мимо публикаций с Кирой. В комментариях они с удивлением отмечают различия во внешности Малинина и его дочери и осыпают Киру комплиментами. По их мнению, она вполне могла бы построить успешную карьеру артистки или модели, ведь обладает всеми необходимыми для этого внешними данными.
«Как ваша дочь шикарно выглядит!», «Красивая девочка», «Настоящая красотка», — пишут восторженные поклонники.