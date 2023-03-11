Огромные ресницы и кольцо в носу: ахнете от фото дочери Малинина

Александр Малинин и его вторая супруга Ольга Зарубина стали родителями в 1985 году, когда на свет появилась их дочь Кира. С раннего детства наследница артиста живет в США и, как оказалось, совсем не похожа на своего прославленного отца.

Судя по снимкам, которыми регулярно делится Зарубина в своих социальных сетях, Кира не боится экспериментов со стилем. Девушка красуется наращенными ресницами и пирсингом, а каждый свой образ дополняет массивными аксессуарами.

Пользователи Сети никогда не проходят мимо публикаций с Кирой. В комментариях они с удивлением отмечают различия во внешности Малинина и его дочери и осыпают Киру комплиментами. По их мнению, она вполне могла бы построить успешную карьеру артистки или модели, ведь обладает всеми необходимыми для этого внешними данными.