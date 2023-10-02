Огромные губы, вся в тату: бывший Бузовой нашел странную замену певице

Ольга Бузова давно забыла Давида Манукяна. Да и оскандалившийся блогер больше не грустит по певице. Музыкант нашел утешение в объятиях новой возлюбленной.

В отличие от других звезд социальных сетей, певец не раскрывает детали личной жизни. На днях он опубликовал снимок, сделанный в театре-кабаре Crave. На фото видно, что бывший поющей телеведущей держит за руку некую барышню. Но публике свою спутницу рэпер так и не представил.

Внимательные интернет-пользователи заметили похожий кадр в блоге блондинки по имени Яна. Светская львица написала, что провела со своим избранником «красивый, манкий, эротичный и вкусный вечер». В том, что ее мужчиной был Манукян, сомнений ни у кого не осталось.

Вот только публика не поддержала выбор знаменитости, посчитав, что его девушка еще одна силиконовая кукла с надутыми губами и уродующими ее татуировками.