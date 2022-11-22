Огромные деньги: россияне опешат, узнав, сколько Высоцкий получил за рекламу

Сейчас в рекламе часто можно увидеть известных актеров. Они с радостью становятся лицами сотовых операторов, банков или косметических брендов. Но подобная практика существовала и во времена СССР. Более того, уже тогда актеры могли претендовать на значительные гонорары за участие в рекламе, сильно превосходящие их заработок от концертов или работы в кино и театре.

Например, в 1974 году на заводе «Русские самоцветы» в Ленинграде выпустили коллекцию ювелирных украшений, изготовленных в виде знаков зодиака. Для «раскрутки» серии изделий было решено снять рекламный фильм, за кадром которого звучала бы песня. Сочинить и исполнить композицию доверили Владимиру Высоцкому. «Знаки Зодиака» принесли певцу доход в 3500 рублей.

Олег Басилашвили за съемки в рекламном ролике получал куда меньше — до 2000 рублей. Но в те времена, когда зарплата обычного инженера составляла 120 рублей, это были баснословные деньги. Правда, артист не любил вспоминать о своем участии в рекламе, признаваясь, что соглашался на работу лишь из-за больших гонораров.

А Андрей Миронов однажды порекомендовал советским зрителям по ТВ музыкальный проигрыватель определенной компании. За пару минут на экране он заработал 500 рублей.