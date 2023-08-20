Огромное сердце: женщины с этими именами всегда помогут в трудную минуту

В современном ритме жизни бывает сложно найти время для добрых поступков. Кто-то проходит мимо плачущего ребенка, потому что опаздывает на работу, кто-то - мимо бездомного котенка, потому что дома уже есть один питомец или у близкого человека аллергия на пушистиков. И все же есть люди, которые лучше получат выговор от босса или потратят время на то, чтобы отвезти мурлыку в приют для животных, чем оставят живое существо на произвол судьбы. Внимательных, щедрых и заботливых женщин легко узнать по именам. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладательницы каких имен славятся своей добротой и бескорыстием.

Агата

В переводе с греческого имя Агата означает “добрая”. Неудивительно, что отзывчивость и стремление помогать окружающим становятся главными чертами ее личности. Женщина, нареченная этим именем, излучает позитив и жизнелюбие, рядом с ней легко, весело и как-то по-домашнему уютно.

“Золотое сердце”, - именно так называют Агату близкие, друзья, коллеги и просто все те, кому посчастливилось с ней познакомиться.

К ней можно смело обращаться с любыми проблемами и бедами - поможет, подскажет, посоветует, что делать дальше. Да и после беседы с Агатой на душе становится легче.

Анна

Мягкая и нежная девушка по имени Анна с первой же встречи располагает собеседников к себе. Она как будто бы излучает спокойствие и уверенность - “Все будет в порядке”, а также передает это ощущение окружающим. Даже самым нервным и взволнованным людям рядом с ней становится легко и хорошо.

Обладательницы этого имени с радостью оказывают помощь тем, кто в ней нуждается, причем совершенно бескорыстно.

Не стоит даже предлагать Анне в благодарность ценные вещи и уж тем более деньги - обидится. Самая главная награда для нее - видеть счастье в глазах тех, кто недавно грустил или плакал.

Вероника

Женщина, нареченная именем Вероника, со стороны может показаться слишком строгой, закрытой и даже холодной. Но стоит случиться какому-нибудь происшествию, первой, кто протянет руку помощи, станет именно она. Вероника не может оставаться равнодушной к чужим бедам и сделает все, чтобы поддержать.

Обладательнице этого имени и самой приходится сталкиваться с жизненными невзгодами.

В жизни Вероники бывали ситуации, когда она оставалась наедине с проблемами, поэтому она по своему опыту знает, как важно чувствовать - ты не один. В помощи людям Вероника часто находит свое истинное призвание.