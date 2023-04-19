Огромное сердце: в этот день рождаются самые добрые люди

Об эзотерической дисциплине, получившей название “нумерология”, слышали многие, но не каждый представляет себе, для чего она нужна и что именно изучает. Не стоит думать, будто нумерологи могут расписать судьбу человека от А до Я на основании даты и времени его рождения. По словам специалистов в этой области, число, под которым был рожден человек, предопределяет не столько его жизнь, сколько те качества, которыми он обладает и которые, в свою очередь, будут накладывать отпечаток на его судьбу. Рассказываем, в какой день, по наблюдениям экспертов, на свет появляются самые доброжелательные и милые люди.

2 число каждого месяца

Согласно мнению специалистов в области эзотерики и нумерологии в частности, люди, появившиеся на свет 2 числа, известны окружающим как чуткие, понимающие, великодушные натуры, общаться с которыми настоящее удовольствие. Они как будто вобрали в себя все лучшие человеческие качества.

Считается, что число 2 наделено особенной энергетикой.

Его подопечные могут похвастаться такими чертами, как дружелюбие, искренность, преданность. С самого детства рожденные второго числа демонстрируют неподдельную любовь к миру и всем, кто его населяет, без исключений.

Именно те, кто появился на свет в этот день, несут домой бездомных котят и щенят, вывешивают кормушки для птичек, охотно выслушивают чужие жалобы и делают все, чтобы печальный человек утешился и улыбнулся. С возрастом их золотое сердце становится еще более отзывчивым и нежным.

У подопечных этого числа хорошо развита интуиция. Они безошибочно угадывают, что человеку сейчас плохо, а также стоит ли оставить его в покое наедине со своей бедой или можно аккуратно выведать, что случилось, и постараться помочь. Впрочем, они в любом случае держатся неподалеку, не оставляют несчастного в одиночестве.

Люди, рожденные второго числа, настоящие дипломаты.

Они тонко чувствуют малейшие перемены в настроении собеседников, и если понимают, что те настроены друг против друга, примут меры, чтобы избежать конфликта. Родственники и друзья часто обращаются к ним, чтобы те рассудили их споры.

Подопечные второго числа становятся замечательными друзьями, родственниками, коллегами или возлюбленными.

В глазах окружающих они предстают солнышком, которое согревает всех и каждого, совершенно безвозмездно, не требуя ничего взамен.