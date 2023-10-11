Огромная потеря: раздавленный Соседов разрыдался перед камерой

Сергей Соседов является признанным авторитетом в музыкальном мире. Первая популярность пришла к критику благодаря шоу «Акулы пера», в котором острый на язык журналист обозревал современных поп-исполнителей. С тех пор Соседов стал частым гостем на вокальных и музыкальных передачах, а позже получил собственное шоу.

Недавно он дал интервью YouTube-каналу FAMETIME TV. Ведущая Лаура Джугелия спросила Соседова, какую песню он мог быть назвать саундтреком своей жизни. Гость программы задумался над вопросом и через несколько секунд ответил, что это «Надежда» на стихи Николая Николаевича Добронравова.

Сергей Соседов назвал скончавшегося в прошлом месяце мэтра выдающимся поэтом. Во время интервью музыкальный критик не мог сдержать слез и едва подбирал слова, вспоминая об этом талантливом человеке.