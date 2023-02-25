Огромная «изба» с красным углом: фото из дома Костомарова потрясло народ

Для каждого человека дом является крепостью, которая может защитить от проблем окружающего мира. К тому же интерьер жилища часто отражает характер хозяев и говорит об их увлечениях. Однако даже располагая достаточными средствами на стройку и ремонт, не каждый может сделать свое «убежище» красивым и уютным.

Вот и у Романа Костомарова это не получилось. Знаменитый фигурист провел небольшую экскурсию по своему загородному дому и показал, как все устроено внутри. Деревянное двухэтажное здание, хоть и напомнило людям избу из народных сказок, на первый взгляд показалось весьма солидным. Но вот интерьер оставляет желать лучшего. В нем очень много красного цвета, а особенно бросается в глаза кухня спортсмена. Блестящие алые шкафы контрастируют со стенами и стилем остальных комнат.

Кроме того, как показали ведущие YouTube-шоу «Дом моей мечты », у Романа есть подсветка такого же оттенка, которая создают более пугающую атмосферу, что заметили и поклонники фигуриста.