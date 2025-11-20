«Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать

Бэкграунд у персонажа не из приятных.

Несколько часов назад в Госдуме приподняли завесу тайны над происхождением Мойдодыра – и детский сказочный образ внезапно обрел мрачные черты. Депутат Татьяна Буцкая на круглом столе комитета ГД по защите семьи, который был посвящен детским игрушкам, прямо заявила:

«В те годы, когда только зарождалась наша советская власть, была огромная детская смертность из-за кишечных инфекций»

Чиновница обрисовала тревожную картину: 1920-е годы, умершие дети и советская власть, которая ищет способ достучаться до самых маленьких.

«Была поставлена государственная задача, чтобы появился такой герой, который научит детей мыть руки. И появился Мойдодыр!»

Так на свет появляется добрый умывальник, оказавшийся инструментом полезной санитарной пропаганды – почти что «наркомздрав для маленьких», как позже иронично назовет его сам Чуковский.

И это даже не конспирология – писатель в письме А. Б. Халатову прямо признавал:

«Тенденция “Мойдодыра” – страстный призыв маленьких к чистоте».

Гениальность Чуковского в том, что за государственной задачей «сверху» он разглядел настоящего героя – того, кто смог пережить эпоху и поселиться в детских сердцах.

Теперь «Мойдодыр» читается как артефакт эпохи: за бодрым «Да здравствует мыло душистое!» стоит серьезная борьба за выживание.

И выходит, что знаменитый умывальник – не просто сказочный персонаж, а своеобразный памятник тем, кто создавал санитарные нормы новой страны. Пусть и через угрозы и насильное мытье щетками.

Ранее мы писали: Откуда в первом «Шрэке» взялся Шляпник? Эту загадку разгадать легче легкого – если включить культовый мульт в оригинале (видео)