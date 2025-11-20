Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать

«Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать

20 ноября 2025 08:42
«Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать

Бэкграунд у персонажа не из приятных.

Несколько часов назад в Госдуме приподняли завесу тайны над происхождением Мойдодыра – и детский сказочный образ внезапно обрел мрачные черты. Депутат Татьяна Буцкая на круглом столе комитета ГД по защите семьи, который был посвящен детским игрушкам, прямо заявила:

«В те годы, когда только зарождалась наша советская власть, была огромная детская смертность из-за кишечных инфекций»

Чиновница обрисовала тревожную картину: 1920-е годы, умершие дети и советская власть, которая ищет способ достучаться до самых маленьких.

«Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать

«Была поставлена государственная задача, чтобы появился такой герой, который научит детей мыть руки. И появился Мойдодыр!»

Так на свет появляется добрый умывальник, оказавшийся инструментом полезной санитарной пропаганды – почти что «наркомздрав для маленьких», как позже иронично назовет его сам Чуковский.

И это даже не конспирология – писатель в письме А. Б. Халатову прямо признавал:

«Тенденция “Мойдодыра” – страстный призыв маленьких к чистоте».

«Огромная детская смертность»: в Госдуме спустя 100 лет рассекретили, откуда взялся Мойдодыр – истории мрачнее не придумать

Гениальность Чуковского в том, что за государственной задачей «сверху» он разглядел настоящего героя – того, кто смог пережить эпоху и поселиться в детских сердцах.

Теперь «Мойдодыр» читается как артефакт эпохи: за бодрым «Да здравствует мыло душистое!» стоит серьезная борьба за выживание.

И выходит, что знаменитый умывальник – не просто сказочный персонаж, а своеобразный памятник тем, кто создавал санитарные нормы новой страны. Пусть и через угрозы и насильное мытье щетками.

Ранее мы писали: Откуда в первом «Шрэке» взялся Шляпник? Эту загадку разгадать легче легкого – если включить культовый мульт в оригинале (видео)

Фото: Кадр из мультфильма «Мойдодыр» (1954)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Шарика нет, а Печкин смотрящий за деревней призраков: эти мрачные теории о «Простоквашино» кажутся бредом только на первый взгляд Читать дальше 8 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Почему Пятачок заикается, а Иа грустит: стоит пересмотреть «Винни-Пуха», и становится ясно — эти ребята не такие уж и простые Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше