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«Огромная челюсть и мясистые щеки»: как Успенская выглядела до пластики

28 августа 2022 20:00
«Огромная челюсть и мясистые щеки»: как Успенская выглядела до пластики

Россияне посчитали манипуляции с внешностью оправданными.

О том, сколько раз Любовь Успенская ложилась под нож пластического хирурга, в прессе ходят легенды. И рядовые слушатели, и эксперты убеждены, что через коррекцию прошел каждый сантиметр тела певицы, хотя сама она признала лишь несколько операций.

На фоне подобных споров особый интерес вызвали архивные фотографии исполнительницы, которые позволили взглянуть на нее во времена, когда об обращении к профессионалам и ретуши снимков не шло и речи.

«Огромная челюсть и мясистые щеки»: как Успенская выглядела до пластики

Приятного впечатления Любовь Залмановна в 20-летнем возрасте на публику не произвела, некоторые пользователи Сети даже оправдали ее стремление к коррекции черт лица:

«Ну, красавицей и не пахнет!», «Тяжелая, огромная выдвинутая вперед челюсть, мясистые щеки, крупный нос, прямоугольное лицо, но отличная фигура», «В советское время ее даже на сцену сельского клуба не выпустили, а сейчас она королева шансона».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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