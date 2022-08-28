«Огромная челюсть и мясистые щеки»: как Успенская выглядела до пластики

О том, сколько раз Любовь Успенская ложилась под нож пластического хирурга, в прессе ходят легенды. И рядовые слушатели, и эксперты убеждены, что через коррекцию прошел каждый сантиметр тела певицы, хотя сама она признала лишь несколько операций.

На фоне подобных споров особый интерес вызвали архивные фотографии исполнительницы, которые позволили взглянуть на нее во времена, когда об обращении к профессионалам и ретуши снимков не шло и речи.

Приятного впечатления Любовь Залмановна в 20-летнем возрасте на публику не произвела, некоторые пользователи Сети даже оправдали ее стремление к коррекции черт лица: