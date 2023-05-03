Огромная американка отхватила накачанного красавца: их фото разозлило россиян

На месте Алисии МакКарвелл мечтают оказаться многие. Американка, чья фигура далека от идеала, стала женой мужчины, тело которого может свести с ума любую женщину.

Со своим мужем Скоттом Алисия познакомилась в спортзале. Накачанный красавец сразу привлек внимание МакКарвелл — они начали общаться и проводить вместе все больше времени. Сегодня супруги активно делятся подробностями своей жизни в социальных сетях, правда, хейтеров у них гораздо больше, чем поклонников.

Многим не дает покоят тот факт, что столь огромная дама, как Алисия, отхватила себе статного красавца. Интернет-пользователи не верят, что в такой паре возможна искренняя любовь.

«У мужчины то ли травма в детстве, то ли бабы раньше много изменяли, решил теперь подстраховаться», «Показуха за деньги. В текущем десятилетии фрики всех мастей в моде», «Чисто хайпуют», — пишут в Сети.

Были и те, кого разозлило, что МакКарвелл публикует откровенные фото с возлюбленным, не стесняясь своих изъянов. «Любовь, конечно, зла... Но это не повод выставлять напоказ откровенные, даже отталкивающие недостатки своего тела», — подметил один из хейтеров.