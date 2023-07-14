Огонь уничтожал все на своем пути: Заворотнюк оказалась в большой опасности

Анастасия Заворотнюк не покидает территорию своего загородного особняка в поселке Крекшино. Знаменитость борется с тяжелым онкологическим диагнозом — глиобластомой. Вот уже несколько лет актриса не выходит на связь с поклонниками и журналистами. Тем не менее стало известно, что она оказалась в большой опасности.

Telegram-канал «112» сообщил, что в элитном поселке случился крупный пожар. Огонь вспыхнул в бане олимпийского чемпиона Максима Транькова, который живет неподалеку от звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Местные жители испугались не на шутку: пламя уничтожало все на своем пути. К счастью, в тот роковой день обошлось без жертв. Пожарные вовремя прибыли на место чрезвычайного происшествия и устранили возгорание. К слову, фигурист никак не прокомментировал случившееся на своей придомовой территории.