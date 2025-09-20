Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы

Писатель любит проект HBO, хотя и признает, что многое в нем упростили и испортили.

20 сентября Джорджу Мартину исполнилось 77 лет. Автор «Песни льда и пламени», на основе которой была снята «Игра престолов», по-прежнему остаётся одной из ключевых фигур мировой фантастики. В честь дня рождения писателя вспомним его признание: какой эпизод культового сериала он считает лучшим.

Когда писатель сам сел за сценарий

Мартин участвовал в производстве «Игры престолов» не только как советник, но и как сценарист. На его счету — четыре серии. При этом любимой он назвал не просто чужую работу, а тот эпизод, в который вложился особенно лично.

Речь идёт о «Черноводной» — девятой серии второго сезона. В центре — грандиозная битва за Королевскую гавань, когда армия Ланнистеров готова потерять всё.

Мартин объяснял, что именно в этой серии удалось максимально сохранить напряжение его книг: сражение показано в темноте, при свете дикого огня, а зритель вместе с героями буквально ощущает запах серы и горящей смолы.

Не только битвы, но и яд в кубке

В числе любимых эпизодов Мартин называл и «Льва и Розу» — вторую серию четвёртого сезона. Именно там развернулась «королевская свадьба» — роскошное пиршество, которое закончилось смертью ненавистного всеми зрителями Джоффри.

Это была редкая сцена, где политика, драма и трагикомедия сплелись в одну точку, и писателю понравилось, как HBO воплотили её на экране.

Наследие «Игры престолов»

С 2011 по 2019 год «Игра престолов» оставалась главным телепроектом планеты. Восемь сезонов, 73 эпизода, многомиллионная аудитория и рейтинги, которыми сегодня могут похвастаться лишь единицы: 9,2 балла на IMDb и 9 из 10 на «Кинопоиске».

Даже спустя годы после финала зрители спорят, какие сезоны удались больше, а какие разочаровали. Но любимые серии Мартина люди и сами готовы пересматривать годами: они выглядят эффектно и радуют происходящим на экране.

«У меня отвисла челюсть»: пикантный «секрет» Дейнерис в «Игре престолов» Кларк узнала накануне съемок — и впала в ступор.