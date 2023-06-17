Оголившуюся Надю из «Иронии судьбы» в СССР «запретили»: эти кадры скрывали не зря

Холодная, сдержанная, отстраненная — такие сравнения приходят на ум, когда видишь героиню Барбары Брыльской в любимой новогодней комедии. Но на самом деле этот образ практически полная противоположность характера актрисы. И, к слову, это одна из крайне редких ролей для актрисы такого плана. Гораздо чаще она играла страстных красавиц, которые сводили с ума миллионы мужчин.

Чего стоит одна только роль Евы в нашумевшей кинокартине «Анатомия любви». Барбара сыграла настолько убедительно, что во многих странах она тут же получила звание секс-символа. При этом в Советском Союзе ленту долго не показывали в первоначальном виде. Ведь суровая цензура того времени была всегда на страже нравственности советских граждан. И «постыдные» кадры попросту вырезали из фильма.

А вот с «Фараоном», где Барбара сыграла жрицу по имени Кама, дело обстояло иначе. Советскому зрителю каким-то чудом довелось увидеть сцены с Брыльской, где она предстает в одной лишь прозрачной накидке. Эти кадры настолько откровенны, что не оставляют ни единого шанса воображению: под накидкой и так виден каждый сантиметр тела главной героини. Вот такой раскрепощенной на самом деле оказалась неприступная Надя Шевелева.