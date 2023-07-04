Оголившуюся Бузову поймали на нелепой лжи: что она пыталась скрыть на фото

Певица и телеведущая Ольга Бузова часто привлекает внимание публики своими смелыми образами и дерзкими фото. На этот раз много шума наделала ее новая публикация в личном микроблоге.

Артистка выложила фото в ярко-розовом купальнике. Поклонники заметили, что внешность звезды сильно изменилась — в некоторых местах. Преданные фанаты певицы восхищались ее отличной фигуркой и пышными светлыми кудрями.

Но самые внимательные комментаторы отметили, что у Бузовой внезапно увеличить не только брови, но и грудь. И если соболиные брови можно объяснить простым макияжем или легкими бьюти-процедурами, то пышные формы Ольги заставили поклонников задуматься.

Часть комментаторов придерживаются мнения, что Бузова увеличила грудь при помощи пластической хирургии, другие считают, что она переборщила с фильтрами. Сама певица никак свои новые формы не прокомментировала.