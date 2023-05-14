Оголившаяся Рудова случайно показала свой главный изъян, который все портит

Наталья Рудова покорила фанатов по всей стране не только своим талантом, но и красотой. Тысячи поклонников осыпают артистку комплиментами, однако некоторые ее снимки вызывают у публики лишь недоумение.

Так, в социальных сетях знаменитости появились кадры, сделанные во время ее отдыха в ОАЭ. На снимках Рудова позирует в миниатюрном купальнике, счастливо улыбаясь на камеру, а на заднем фоне можно увидеть голубые воды Персидского залива.

Пользователи Сети осыпали Рудову комплиментами, однако некоторые не остались в восторге от публикации. Как отметили удивленные поклонники, улыбка звезды сериала «Универ. Новая общага» выглядит неестественно. Некоторые поклонники предположили, что она просто неудачно отбелила зубы, а другие были уверены, что причина кроется в некачественных винирах.