Оголившаяся Навка сразила наповал даже иностранцев: посмотрите и вы
Спортсменка сделала редкое исключение.
Татьяна Навка может похвастаться невероятно стройной и привлекательной фигурой, но, как правило, предпочитает этого не делать. Фигуристка, в отличие от многих других знаменитостей, крайне редко демонстрирует фанатам свои откровенные фотографии.
Если же олимпийская чемпионка вдруг решается на несвойственную ей откровенность, то ее подписчики ликуют. Ранее знаменитость обнародовала снимок в своих социальных сетях, на котором запечатлена в одном бикини. Оголившаяся Навка сразила наповал не только своих соотечественников, но даже иностранцев.
«Очень красивая. Вы всегда в форме», «Хороша везде», «Как же мне нравится Татьяна. Всегда к ней особая симпатия», — отметили фолловеры фигуристки. Есть среди многочисленных хвалебных комментариев и послание на английском языке. «Вот это женщина», — восхитился один из иностранцев под постом спортсменки.