Оголившаяся Навка сразила наповал даже иностранцев: посмотрите и вы

Татьяна Навка может похвастаться невероятно стройной и привлекательной фигурой, но, как правило, предпочитает этого не делать. Фигуристка, в отличие от многих других знаменитостей, крайне редко демонстрирует фанатам свои откровенные фотографии.

Если же олимпийская чемпионка вдруг решается на несвойственную ей откровенность, то ее подписчики ликуют. Ранее знаменитость обнародовала снимок в своих социальных сетях, на котором запечатлена в одном бикини. Оголившаяся Навка сразила наповал не только своих соотечественников, но даже иностранцев.