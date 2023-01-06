Оголившаяся на публике Диана боялась одного: этот страх воплотился в жизнь

Принцесса Диана, столкнувшись с активным вниманием папарацци к своей жизни, всегда вела себя довольно осторожно. Она не хотела лишний раз компрометировать не только себя, но и свою семью. Ведь их скандальный брак и развод с Чарльзом и так достаточно обсуждался в прессе. Именно поэтому Диана отказывалась от смелых и откровенных нарядов на мероприятиях. Она опасалась, что если выйдет в свет в пикантном платье, то тем самым бросит тень на репутацию своего сына-подростка Уильяма.

Но однажды леди Спенсер нарушила правило. В 1996 году Диана на приеме в память о Кристиане Диоре появилась в синем платье бельевого стиля. Это сейчас наряды, больше похожие на шелковую ночную сорочку, никого не удивляют. Тогда же их рисковали надеть либо манекенщицы на подиуме, либо очень эпатажные звезды, ведь такой элемент одежды относился к категории нижнего белья.

Каково же было удивление собравшихся на светском мероприятии, когда Диана, сбросив с плеч кардиган, осталась в платье-комбинации и тем самым оголилась. Наряд сидел на ней великолепно, и в тот вечер она была звездой. Но больше судьбу принцесса не искушала. Чтобы не провоцировать скандалы, она никогда не надевала повторно этот наряд.