Оголившаяся Ляйсан Утяшева засветила особенность тела: внимание на пупок

Ляйсан Утяшева отправилась в санаторий в Ессентуках, чтобы поправить свое здоровье. Компанию гимнастке составил ее супруг — юморист Павел Воля. Присутствие рядом мужа не помешало спортсменке записать провокационное видео, а позже слить его в Сеть.

Облачившись в бикини, звезда направилась на процедуру «Подводное торнадо». Оголившаяся Утяшева показала себя во всей красе, засветив любопытную особенность своего тела.

Прежде многие фанаты Ляйсан не знали, что у нее есть татуировка в области пупка. Гимнастка набила глаз-оберег, по бокам украшенный крыльями. Она призналась, что сделала этот нательный рисунок в 16 лет. При этом знаменитости удалось провернуть все втайне от мамы, которая наверняка была бы против подобных украшений.

К слову, это не единственное тату Утяшевой. Впоследствии она обзавелась рисунками на руках и шее.