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Киноафиша Статьи Оголиться теперь не стыдно: дочь Успенской похвалилась новой пластикой (фото)

Оголиться теперь не стыдно: дочь Успенской похвалилась новой пластикой (фото)

1 июля 2023 11:45
Оголиться теперь не стыдно: дочь Успенской похвалилась новой пластикой (фото)

Зрители были ошарашены «откровением».

Публика не перестает обсуждать дочь Любови Успенской Татьяну Плаксину. Наследница «королевы шансона» в очередной раз шокировала общественность вызывающим видом.

Плаксина выступила вместе с матерью в популярном музыкальном шоу и предстала в «голом» платье в пол. Татьяна облачилась в прозрачный наряд, который едва прикрывал ее прелести. Зрители заметили, что формы Плаксиной стали намного пышнее.

Судя по всему, Татьяна увеличила грудь, и теперь ей не стыдно оголиться перед публикой. Успенская не отставала от дочери и тоже облачилась в полупрозрачное одеяние, украшенное блестящими узорами и цветами.

Судьи и зрители мужского пола пришли в восторг от семейного дуэта. Леонид Ярмольник не скрыл своего восхищения и отметил изысканность образов.

Несколько лет назад 33-летняя Плаксина упала с велосипеда и жутко повредила свое лицо. После этого инцидента последовали пластические операции, обновившие внешность Татьяны. Перемены, как видно, пошли ей на пользу.

Оголиться теперь не стыдно: дочь Успенской похвалилась новой пластикой (фото)
Фото: Global Look Press, кадр из шоу «Две звезды»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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