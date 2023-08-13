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Оголилась и раздвинула ноги: вот что вытворяет 52-летняя Орбакайте на отдыхе с мужем

13 августа 2023 15:45
Оголилась и раздвинула ноги: вот что вытворяет 52-летняя Орбакайте на отдыхе с мужем

Времени даром не теряет.

Кристине Орбакайте скучать не приходится. Артистка отправилась в путешествие по Европе, которое длится вот уже второй месяц. Звезда побывала в Венеции, Монако и Латвии. Компанию ей составили дочь Клавдия и муж Михаил Земцов.

Певица наслаждается отдыхом, но не забывает и про фотосессии. В социальных сетях дочь Аллы Пугачевой подразнила фанатов, показав, как нежится под лучами ласкового солнца. Одну из фотографий, опубликованных знаменитостью, трудно назвать приличной.

Позируя перед камерой, исполнительница хита «Перелетная птица» оголилась в бикини и раздвинула ноги. Пикантная поза привлекла к себе внимание интернет-пользователей.

Однако узнать мнение фолловеров о том, что многодетная мать вытворяет на отдыхе с мужем, невозможно. Орбакайте ограничила возможность комментирования своих публикаций, оставив хейтеров у разбитого корыта.

Оголилась и раздвинула ноги: вот что вытворяет 52-летняя Орбакайте на отдыхе с мужем
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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