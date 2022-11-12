Оголилась и произвела фурор: Андреева без белья заставила мужчин ахнуть

Не стесняется себя, несмотря на солидный возраст.

Телеведущей Екатерине Андреевой уже 60 лет, но благодаря походам к специалистам, хорошей генетике и тщательному уходу за собой знаменитость выглядит не старше 40. Имея стройную фигуру, Андреева не стесняется оголяться и мелькать в откровенных нарядах в соцсетях.

Екатерина Андреева выложила ролик со своими приключениями в Индии, представ в платье с глубоким декольте – и удивила своих поклонников.

«Смело», «Как вы прекрасны», «Ты супер, очень красивая», – писали под роликом.

Также в видео Андреева показала контрасты Индии: отель-дворец с золотой посудой, в котором остановилась звезда, а позже бедную грязную улицу и индийские трущобы.