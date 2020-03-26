«Ого, вот это ножки»: роскошная фигура Марины Зудиной в мини взбудоражила поклонников

Прошло два года после смерти Олега Табакова, в течение которых от тяжелых переживаний его вдову Марину Зудину отвлекала работа в театре, съемки в кино и дети: 24-летний Павел и 13-летняя Машенька.

Актриса, по ее признанию, все это время заново училась жить. Почти 35 лет рядом с ней находился Олег Табаков: сначала как учитель, потом как любимый, которому она полностью доверяла. Артистка чувствовала себя с ним защищенной, но в один момент все изменилось. То, что делал для семьи ее супруг, стала делать сама Марина.

«Всю жизнь я была сосредоточена на муже, растворена в нем, жила в его бешеном ритме. Конечно, у меня тоже была интенсивная жизнь. И все же главным был Олег Павлович. Между нами существовала психологическая созависимость, но такая, которая по любви. Сейчас моя жизнь иная. На волне Маруси, на волне Павла, на волне мамы и папы», – призналась актриса.

С некоторых пор Зудина стала выходить в свет, а недавно поучаствовала в фотосессии для журнала Marie Claire. Один из снимков, на котором Марина запечатлена в очень коротком платье и на высоких шпильках, опубликован в ее микроблоге. На фото стройные ноги звезды кажутся бесконечными, а сама 54-летняя актриса выглядит невероятно молодой.

«Двойственное ощущение реальности... ощущение границ... цветовой диапазон восприятия окружающего мира сужается... А как у вас?... Пишите! Надо как-то преодолевать все эти новые ощущения», – обращается к своим поклонникам Зудина с философскими размышлениями.

«Маринааа, сногшибательна», «Что ноги, что взгляд», «Вот это ноги», «Ноги, уходящие в бесконечность», «Эти ноги сведут с ума любого человека! Вы такая изящная и грациозная... Великолепное фото», «Какое хрустальное» фото», «Как же фантастически прекрасно вы выглядите. Невозможно не восторгаться», «Ну, это просто убийственный образ! В хорошем смысле, конечно. Нет слов. Восхищение», — комментируют снимок фанаты звезды.