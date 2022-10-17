Огненные знаки Зодиака ненавидят это: прочитайте, чтобы лучше узнать своего мужчину

В романтических отношениях постоянно приходится идти на компромиссы, прислушиваться друг к другу, чтобы сохранить любовь. Это не всегда бывает легко. Особенно, по утверждению астрологов, сложнее всего найти общий язык с мужчинами огненных знаков. Обладатели взрывного и импульсивного характера готовы вспыхнуть из-за каждой мелочи, но есть вещи, которые ранят их наиболее сильно. Специалисты в сфере эзотерики рассказали, какие поступки уроженцы этих знаков не простят своей второй половинке ни за что и никогда.

Овен

С представителями этого знака лучше не ссориться. Если вы решили в чем-то упрекнуть мужчину-Овна, будьте готовы к тому, что он в ту же секунду вспыхнет, словно пламя, и обрушит на вас весь свой гнев. Уроженцы весеннего огненного знака не отличаются терпением, вывести их из себя может все что угодно, предупреждают астрологи.

Если второй половинке так уж хочется провести с Овном воспитательную беседу, необходимо сделать это в максимально мягкой или даже игривой форме.

Суровый и требовательный тон лишь насторожит представителей этого знака и заставит с ходу занять оборонительную позицию.

Лев

Самолюбивый Лев терпеть не может, когда кто-то перетягивает все внимание на себя. Даже если речь идет о его второй половинке. Уроженец летнего огненного знака, конечно, любит свою избранницу, однако если она начнет затмевать его и посягнет на его авторитет, он сильно возмутится.

Чтобы сохранить хорошие отношения с мужчиной-Львов, не нужно публично унижать его или оспаривать его мнение - даже если он знает, что не прав, смертельно обидится и постарается отомстить.

Намного мудрее будет промолчать, а потом тактично натолкнуть Льва на верную мысль, устроив все так, чтобы он считал, что это была его идея.

Стрелец

Не заставляйте Стрельца делать то, чего он совершенно не хочет делать, и не запрещайте ему следовать за своими желаниями. В обратном случае свободолюбивый представитель огненного знака решит, что вы посягаете на самое святое - его независимость.

Чем сильнее избранница будет пытаться удержать Стрельца рядом с собой, тем больше он станет стремиться на свободу.

Астрологи советуют второй половинке этого знака не диктовать свою волю - это точно отпугнет Стрельца, а высказывать свое мнение и прислушиваться к тому, что думает он. Только в диалоге уроженец огненного знака может услышать и принять чужую точку зрения.