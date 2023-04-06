Огненная женщина: только посмотрите на фото Любы из «Интернов» в молодости

Светлану Пермякову многие помнят по сериалу «Интерны». Роль харизматичной, порой бестактной, но искренней медсестры принесла актрисе тот тип популярности, когда случайные прохожие узнают на улицах и подходят за автографом. Кому-то покажется парадоксальным, но задолго до того, как прославиться, Светлана выглядела совсем иначе.

С фотографии из студенческих времен в кадр смотрит форменная красавица. Худощавая, со стрелками на глазах и яркой помадой — Светлана словно сошла с обложек всех модных журналов сразу. Рубашка с тонким галстуком и форменный пиджак со значками придают будущей актрисе нехарактерную для нее сегодня сдержанность. Девичий пучок на шпильках, слегка растрепанный, наоборот, привносит в строгий образ элемент хаоса и порывистости.

Его зрители могут наблюдать и у героини Любы из нашумевшего ситкома о жизни доктора Быкова и его подопечных. Любопытное сочетание хаоса и порядка в образе молодой артистки делает ее еще более привлекательной.

Особенно поклонники отмечают чарующий взгляд миндалевидных глаз. По нему угадать в этой симпатичной девушке кинозвезду не составит труда и сегодня.