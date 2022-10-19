Оглашен список популярнейших звезд 2022 года: лидер станет сюрпризом для всех

Многие российские звезды зарабатывают на жизнь не только своей основной профессией, а также в качестве ведущих мероприятий. При чем далеко не всегда количество появлений на экранах равно той популярности, которая есть у знаменитостей на корпоративах.

Так, в этом году лидером списка и самой популярной звездой с самыми высокими гонорарами стал Дмитрий Хрусталев. Как уверен блогер Табриз Шахиди, именно звезду «Вечернего Урганта» чаще всего приглашают за частные вечеринки. На втором месте, по мнению эксперта, расположился Николай Басков, а замыкает тройку лидеров Тимур Родригез.

Также в список популярных артистов попали Александр Ревва и Михаил Галустян, а замыкают рейтинг Андрей Разыграев и VJ ARCHI. При этом, как пишет Табриз в своем Telegram-канале, этот рейтинг он составлял исключительно из собственных представлений и инсайдов от коллег и других звезд.