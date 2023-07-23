Огги из «Чуда» уже 16 лет: вы не узнаете его без чудовищного грима

Юный актер Джейкоб Трамбле прославился благодаря главной роли в фильме «Чудо», но узнавать на улицах его не начали. Дело в том, что мальчик исполнил роль Огги, ребенка с редким генетическим заболеванием. Лицо его героя было сильно искажено болезнью, поэтому на мальчика каждый день накладывали несколько слоев грима.

Роль Огги была не первой в карьере юного Джейкоба, но принесла ему известность и пропуск на красные дорожки самых престижных премий. С каждым годом его фильмография все увеличивается, на сегодня в активе Джейкоба уже более двадцати проекта.

Во время съемок в «Чуде» Трамбле было всего 9 лет.

Сегодня канадскому актеру уже 16. Из милого мальчика он превратился в красивого молодого парня. Поклонники считают, что кроме актерской ему стоит развивать еще и карьеру модели. Стройный и статный парень будет отлично смотреться на рекламных щитах или подиуме.