Оганесян проболтался: народ в ужасе от тайны разрыва Купина и Донцовой

Алексей Купин и Майя Донцова расстались полгода назад. Звезды «Дома-2» старались не привлекать внимание к своей личной жизни и не распространялись о причинах развода, однако не так давно Иосиф Оганесян сделал неожиданное признание.

По словам знаменитости, разрыв случился из-за неверности Купина. Якобы он изменял своей супруге, чего та не смогла простить и подала на развод. Но из-за давления публики Донцова решила все сохранить в тайне и ничего не рассказала фанатам.

«Майя об этом не стала говорить, она не простила, они же развелись», — признался Оганесян.

Донцова не оставила без внимания громкие заявления. Она практически сразу отметила, что слова Оганесяна не стоит считать правдой, а сам он не должен так открыто рассказывать о чужих жизнях. При этом звезда «Дома-2» вновь не раскрыла подробности случившегося, сохранив личную жизнь в тайне.