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Сотни миллионов долларов: всплыла правда о наследстве ведущего «Поля чудес»

31 июля 2022 11:38
Сотни миллионов долларов: всплыла правда о наследстве ведущего «Поля чудес»

Истинный размер состояния тщательно скрывался.

Убийство Владислава Листьева — первого ведущего «Поля чудес» — потрясло страну настолько, что и сегодня это дело будоражит умы. О том, какая война началась после гибели журналиста, рассказала его дочь.

Валерия Листьева не была близка со звездным отцом, а потому процесс наследования для нее и ее семьи превратился в настоящий кошмар. Адвокаты отказывались браться за дело, при попытке добиться справедливости через различные инстанции в адрес Валерии звучали угрозы, а ее родство с Листьевым и вовсе пытались поставить под сомнение.

Родным все же удалось добиться от суда небольшой доли из наследства, которую знакомые журналиста посчитали недостаточной.

«Там сотни миллионов долларов, а ты согласилась на копейки!» — вспоминала их слова Валерия в интервью «7Дней».

На самом деле получить большее было практически невозможно, поскольку львиная доля состояния Листьева была оформлена на третьих лиц. В 90-е, объяснила его дочь, официальных миллионеров в России еще не было — заработки принято было скрывать.

Фото: кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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