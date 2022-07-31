Сотни миллионов долларов: всплыла правда о наследстве ведущего «Поля чудес»

Убийство Владислава Листьева — первого ведущего «Поля чудес» — потрясло страну настолько, что и сегодня это дело будоражит умы. О том, какая война началась после гибели журналиста, рассказала его дочь.

Валерия Листьева не была близка со звездным отцом, а потому процесс наследования для нее и ее семьи превратился в настоящий кошмар. Адвокаты отказывались браться за дело, при попытке добиться справедливости через различные инстанции в адрес Валерии звучали угрозы, а ее родство с Листьевым и вовсе пытались поставить под сомнение.

Родным все же удалось добиться от суда небольшой доли из наследства, которую знакомые журналиста посчитали недостаточной.

«Там сотни миллионов долларов, а ты согласилась на копейки!» — вспоминала их слова Валерия в интервью «7Дней ».

На самом деле получить большее было практически невозможно, поскольку львиная доля состояния Листьева была оформлена на третьих лиц. В 90-е, объяснила его дочь, официальных миллионеров в России еще не было — заработки принято было скрывать.