«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет

Про польских панов, с отсылками на Ведьмака и Хюррем.

Если бы Мел Брукс родился в Кракове и зависал в паблике «Страдающее Средневековье», он снял бы ровно это — «1670», сатирическую фэнтези-машину времени от Netflix. Представьте «Офис», но в грязной шляхетской деревне XVII века, где крестьяне по колено в навозе рассуждают о демократии, ведьмы гадают по дредам, а каждый второй орёт «бог, честь и отчизна» перед тем, как умереть.

Пан, который хотел стать легендой

Главный герой, Ян Павел Адамчевский (Бартломей Топа), — местечковый шляхтич и по совместительству ходячая катастрофа. Хочет войти в историю как «самый известный Ян Павел» (да, угадайте намёк), но пока известен только тем, что довёл до безумия жену Зофью и разорил собственное поместье Адамчиху.

Сын — дуболом, второй — священник с дурацкой прической, дочь — борется за права женщин и пугает холопов глобальным потеплением. Словом, вся Польша в миниатюре.

Формат — мокьюментари, документальная пародия в духе «Офиса»: камера следит за паном, а он периодически поворачивается к ней, чтобы объяснить зрителю, как именно устроен абсурд под названием «Речь Посполитая».

Шляхетская честь, католический фанатизм, крестьянская безнадёга и всеобщая вера в величие Польши — всё в одном кадре и с равной долей самоиронии.

Сулейман и паны

Во втором сезоне, вышедшем этой осенью, уровень безумия вырос до международного. Семейство Адамчевских едет на «османские каникулы» в Турцию (читай — отель all inclusive времён султана), где ест кебаб, встречает Яна Собеского и случайно мирит Польшу с Османской империей.

В другом эпизоде — «дожинки», пародия на белорусские сельские фестивали, где бюджет пилят с той же изобретательностью, что и рожь.

Создатели — режиссёры Мацей Бухвальд и Кордин Кондзела — вшивают в XVII век пасхалки, от которых любители поп-культуры визжат: тут и пародия на бренд Red is Bad («Szwed is Bad» — привет Шведскому потопу), и цитата из «Автостопом по Галактике» с числом 42, и, конечно, ведьмак Герард из Руми, слегка обрюзгший и комплексующий из-за пучка на голове.

Комедия, где грязь — жанр

Поляки сошли с ума по «1670»: рейтинг Filmweb — 8,0, IMDb — 7,9, на «Кинопоиске» — 8,1. Цитаты ушли в народ («Бог, честь и отчизна — три самые частые причины гибели шляхтича»), TikTok полон нарезок, а сериал уже попал в топ Netflix в 23 странах.

Первый сезон был локальным чудом: серо-коричневый, пахнущий деревней и навозом, но невероятно точный в сатире. Второй стал ярче, богаче, шире — и чуть более вылизанным.

