Официантка стала женой арабского шейха: ее сказка обернулась разбитым корытом

В 2007 году весь мир следил за сказкой о Золушке, получившей реальное воплощение. В Минск на турнир по стрельбе прибыл арабский шейх Саид ибн Аль Мактум. В отеле он случайно увидел официантку Наталью Алиеву и влюбился в нее с первого взгляда. Ухаживания влиятельного мужчины заворожили девушку, и уже через несколько недель они отметили свадьбу.

По прибытии в Дубай Алиева обнаружила, что станет второй женой Саида. Тем не менее первая супруга доброжелательно приняла Наталью и помогла ей освоиться. Вскоре бывшая официантка родила мужу дочку Алию, за что получила джип и роскошное кольцо с бриллиантами. Наталья взяла арабское имя и стала Айшей. Но со временем в ее отношениях с Саидом начали копиться разногласия: она не готова была стать той покорной женой, о которой мечтал мужчина.

А в 2015 году он и вовсе с очередного турнира привез новую жену — уроженку Азербайджана Зейнаб Джавадлы. Наталья осталась жить в отдельном особняке вместе с дочерью, Саид к ним почти не наведывался. Она по-прежнему ни в чем не нуждается, но долгожданного счастья так и не получила.