Официант опешил от хамства Меган Маркл: спасти репутацию будет сложно

Поведение Меган Маркл давно стало притчей во языцех: супруга принца Гарри привыкла с высокомерием и презрением относиться к тем, кого считает ниже по статусу. Однако, как выяснилось недавно, подобное поведение Меган начала демонстрировать еще до свадьбы, когда ее только хотели сделать потенциальным членом королевской семьи.

Некоторое время назад метрдотель известного «мишленовского» ресторана в Нью-Йорке Майкл Чекки-Аццолина выпустил книгу своих воспоминаний «Ваш стол готов: рассказы официанта из Нью-Йорка», где рассказал о людях, с которыми ему пришлось сталкиваться во время своей работы. Вспомнил он и о визите Маркл в 2017 году, когда будущая герцогиня пришла в его ресторан, заранее не забронировав себе стол.

После этого менеджер актрисы устроила в заведении под названием Le Coucou настоящий скандал, потребовав от персонала немедленно найти свободное место «для тех, кто встречается с принцем». Меган же за все время этой по-настоящему безобразной сцены, как вспоминает метрдотель, стояла молча и гордо делала вид, что ее вовсе здесь нет.