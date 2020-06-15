Официально свободны: состоялся развод Муцениеце и Прилучного

Агата Муцениеце и Павел Прилучный больше не вместе: 15 июня этого года звездные супруги официально расторгли брак. При этом никаких финансовых претензий у обеих сторон не было.

Теперь актриса будет жить с детьми в московской квартире, а актер – в своем загородном особняке. По поводу алиментов Агата не дала никаких конкретных заявлений. По всей видимости, их размер ее вполне устроил.

Дочь Мия и сын Тимофей останутся с матерью, но будут часто навещать отца и проводить с ним достаточно времени. В этом вопросе Муцениеце никак не ограничивает своего бывшего возлюбленного. Так, например, пока актриса лежала в больнице, Прилучный с детьми находился в Северной столице.

Отметим, что развод звездной пары не стал неожиданностью ни для СМИ, ни для поклонников. Конфликт в их паре назревал давно, о чем рассказывала сама актриса. Она сообщила, что в последнее время Павел стал относиться к ней плохо, поднимал на нее руку, доводил детей до слез и даже выставил их всех из дома. В результате терпению Агаты пришел конец.

Однако актриса желает экс-супругу привести в порядок свое физическое и психическое здоровье и заявляет, что она ему вовсе не враг и всегда готова помочь.