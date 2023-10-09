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«Официально»: певец SHAMAN высказался о своем разводе

9 октября 2023 09:31
«Официально»: певец SHAMAN высказался о своем разводе

Все точки над «i» расставлены.

SHAMAN долго терпел, но молчать дальше оказался не в силах. Артисту надоели слухи о его личной жизни. Музыкант публично высказался на тему своего развода с Еленой Мартыновой.

Супруги вместе достаточно давно. Они стали парой задолго до того, как Ярослав Дронов обрел всероссийскую славу. Возлюбленная верила в него даже тогда, когда никто не верил. И муж оправдал все ее надежды.

Однако долгое время звезда не комментировал свой семейный статус. И когда до знаменитости дошли грязные разговоры о нем и о его пассии, то он решил устроить фотосессию с Мартыновой и показать снимки общественности.

«Мы официально расчехлились, потому что пошли слухи и небылицы», — пояснил он в беседе с порталом «Аргументы и факты».

Исполнитель хита «Я русский» не оставил поклонницам шансов покорить его сердце. Любимец публики дал понять, что счастлив рядом со своей спутницей и на за что не променяет ее на кого-то другого.

Фото: Global Look Press/ Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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