«Официально»: Бузова назвала себя одной из лучших драматических актрис

После того как в 2021 году Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа, многие хейтеры не упустили случая раскритиковать ее актерские способности. Бывшей участнице «Дома-2» посоветовали сосредоточиться на прежней деятельности, а не пытаться опорочить своей игрой театр.

Однако, как выяснилось, Бузова собственным талантом абсолютно довольна. На минувшей премии «Жара Media Awards» артистка стала почетной гостьей. На красной дорожке ведущие церемонии восхитились ее работоспособностью и трудолюбием. В ответ звезда посетовала, что ей приходится экономить время на сне и отдыхе.

Чтобы продемонстрировать свои слова, Бузова даже легла в белоснежном костюме прямо на пол. Певица перечислила, что только за год она сняла несколько клипов, выпустила синглы, приняла участие в ТВ-шоу и организовала всероссийский тур. Причем свои видеоролики эстрадная дива назвала мини-фильмами, а себя — практически кинозвездой.