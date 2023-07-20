Офицера Зубова из «Солдат» сегодня не узнают даже на улице: что говорить о кино (фото)

Сериал «Солдаты» вышел в эфир в начале нулевых и до сих пор остается любимым у многих зрителей. Для ряда актеров этот проект стал началом творческого пути. Одним из них был Алексей Ошурков, исполнивший роль офицера Зубова.

На момент съемок актеру было уже 38 лет, но до «Солдат» он практически не получал заметных ролей. Ошурков появлялся в эпизодах таких сериалов, как «Каменская» и «Марш Турецкого», но именно «Солдаты» принесли ему известность.

На сегодняшний день в активе Алексея более 120 ролей в сериалах и фильмах. Хотя обычно он остается на втором плане, в карьере Ошуркова достаточно и главных ролей. За прошедшие годы актер сильно изменился: из бодрого офицера он превратился в пожилого мужчину. Хотя ему исполнилось только 56 лет, артист чаще всего получает роли стариков и выглядит старше своих лет. Даже фанаты сериала «Солдаты» не узнают артиста ни на экранах, ни на улице.