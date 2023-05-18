Одутловатый старик: не поверите, кого прочили на роль Сережкина из «Хозяина тайги»

Съемки детективного фильма «Хозяин тайги» проходили не без трудностей. И начались они даже до начала работы над картиной.

По задумке создателей, бригадира сплавщиков должен был сыграть Евгений Урбанский. Однако он не успел вжиться в роль. Знаменитый на весь Союз актер погиб в автокатастрофе. Тогда режиссеру пришлось рассматривать других артистов и даже увольнять тех, кто был утвержден заранее.

Так, неожиданно для всей команды, на глаза писателя, по повести которого и хотели снять фильм, попался 25-летний Валерий Золотухин. Молодой человек обладал необходимой фактурой, а также талантом. И автор посчитал, что он, как никто другой, подходит на роль старшины Сережкина.

Однако этого героя уже должен был сыграть Николай Крючков. 55-летний одутловатый актер внешне уступал своему молодому сопернику. Хотя прекрасно вписывался в сюжет повести. Но в итоге режиссер все-таки сделал выбор в пользу Золотухина.