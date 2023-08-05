Одутловатая и неухоженная: Гурченко неспроста стеснялась единственной дочери

Для Людмилы Гурченко карьера всегда стояла на первом месте. Актрисой она была талантливой, а вот матерью, мягко говоря, посредственной. Знаменитость вырастила единственную дочь Марию Королеву. Ею артистка не восхищалась и не гордилась ни единого дня в своей жизни.

Звезда экрана хотела, чтобы ее наследница также стала актрисой. Но желания быть знаменитой, да и склонности к лицедейству, у маленькой Маши не обнаружилось. Не было и привлекательной внешности или хотя бы любви к лоску, с помощью чего можно было бы создать красивую картинку. Гурченко, которая никогда не позволяла себе появиться на людях не при параде, безумно стеснялась того, что ее дочь не королева, а серая мышь.

С возрастом Мария становилась все более отталкивающей на вид. Она не следила за собой, могла выйти в свет в небрежной одежде и с помятой головой, а ее лицо всегда выглядело опухшим, одутловатым. Ходили слухи, что звездная наследница безбожно пила. Но в окружении Королевой всегда их опровергали. Свою мать она пережила ненадолго и скончалась, как и жила, в безвестности и нелюбви.