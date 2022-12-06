Одумалась: как сейчас выглядит россиянка с рогами, ушами эльфа и языком змеи

Кристина Рэй еще несколько лет назад была известна как большая любительница пластической хирургии. Она регулярно оказывалась в эфире ток-шоу, где рассказывала о своих многочисленных модификациях. Однако со временем она неожиданно пропала с экранов.

За годы модификаций Кристина успела увеличить губы настолько сильно, что публика начала считать ее обладательницей самых больших губ в стране. Также она покрыла часть лица татуировками, вживила в лоб имплантаты, напоминающие рога, и растянула мочки ушей. Кристина привлекала внимание поклонников и была настоящей звездой, однако однажды решила отказаться от результатов всех преображений.

Дело в том, что она почувствовала конкуренцию. Эксперименты с внешностью перестали быть редкостью, и в студии программ она начала встречать других девушек и парней, которые тоже решились на смелый шаг. Поэтому она постепенно начала возвращаться к своему прежнему облику.

Сейчас в Кристине, которая рассказывает о своей жизни в социальных сетях, уже нельзя узнать ту самую девушку с рогами. Она отказалась от большей части преображений и выглядит так, будто никто не оказывалась в кабинете пластического хирурга или косметолога.