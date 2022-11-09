Одри Хепберн или Мэрилин Монро: на кого из икон прошлого века вы похожи?

Двадцатый век подарил миру целую плеяду великолепных актрис, которых называли иконами стиля, образцами для подражания, законодательницами мод. Где бы ни появлялись эти женщины - на больших экранах, на страницах журналов и газет, на афишах - они неизменно притягивали к себе взоры поклонников киноискусства и ценителей изысканной женской красоты. Правда, не у всех этих легендарных артисток жизнь сложилась счастливо. Одной из них является, например, Грейс Келли, которая в 1950-е годы считалась настоящим идеалам. Ее безупречному стилю подражали все модницы, но мало кому удавалось создать такой же гармоничный и женственный образ. Поклонникам казалось, что судьба уготовала Грейс Келли настоящую сказку наяву - красавица вышла замуж за князя Монако. К сожалению, жизнь легендарной актрисы оборвалась слишком рано - когда Грейс Келли было 52 года, у нее случился инсульт. В этот момент она находилась за рулем автомобиля, в результате автокатастрофы она погибла.

Годы идут, однако актрисы прошлого до сих пор занимают места в сердцах миллионов поклонников со всего земного шара. Пройдите наш тест, чтобы узнать, на какую из этих звезд вы похожи.