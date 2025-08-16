Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»

«Война и мир» — роман, который уже много лет не оставляет равнодушным ни читателей, ни режиссеров. Экранизации этой классики появлялись почти во всех странах и в самых разных форматах.

А теперь к ним присоединится еще одна адаптация: режиссер Сарик Андреасян обещает не переосмыслить, а воссоздать роман на экране. Фильм выйдет в прокат 18 февраля 2027 года, а мы вспоминаем шесть предыдущих проектов, чтобы понять, сможет ли новая серия чем-то удивить.

Полнометражные фильмы

«Война и мир» (США, Италия, 1956)

Голливудская адаптация режиссера Кинга Видора с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. Фильм сосредоточен на любовной линии Пьера и Наташи, при этом исторические события изображены схематично.

«Война и мир» (СССР, 1967)

Легендарная советская киноэпопея режиссера Сергея Бондарчука, получившая премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. И заслуженно считается лучшей из лучших.

Многосерийные фильмы и сериалы

«War & Peace» (Великобритания, 1972)

Телевизионная адаптация с Энтони Хопкинсом в роли Пьера Безухова. Мини-сериал детально раскрывает психологию героев и их взаимоотношения, уделяя меньше внимания масштабным сражениям.

«Война и мир» (Германия, Франция, Италия, Польша, 2007)

Международный мини-сериал, акцентирующий внимание на исторической достоверности костюмов и обстановки. Сюжет более компактный, сосредоточен на ключевых событиях романа.

«Война и мир» (Россия, 2012)

Трилогия короткометражных фильмов, каждая часть охватывает отдельный блок романа. Фокус сделан на внутреннем мире героев и их эмоциональных переживаниях.

«Война и мир» (Великобритания, 2016)

Британский мини-сериал с Полом Дано и Лили Джеймс. Включает современные визуальные эффекты, при этом сохраняет сюжетные линии и характеры персонажей максимально близко к оригиналу.

При таком послужном списке — нужна ли еще одна экранизация? Вопрос вечный, но режиссеров это не останавливает. Даже если новая версия окажется неудачной, всегда можно пересмотреть шикарную эпопею Бондарчука. А на крайний случай — обратиться к мини-сериалу от BBC, который тоже получился вполне себе достойным.

Ранее мы писали: Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»