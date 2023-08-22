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Одну за одной, не закусывая: Зверев огорошил историей о пьяной в дым Пугачевой

22 августа 2023 17:15
Одну за одной, не закусывая: Зверев огорошил историей о пьяной в дым Пугачевой

Этот день он запомнит на всю жизнь.

Не так давно эпатажный стилист Сергей Зверев рассказал невероятную историю из своей жизни. Самое интересное, что в «сюжете» фигурировал не только он сам, но и Алла Пугачева.

Зверев всегда был в хороших отношениях с Примадонной. Однажды закадычные друзья встретились на ее даче в Истре, чтобы весело провести время. Это событие Сергей запомнил на всю жизнь.

В тот день Алла Борисовна обучила неискушенного Зверева искусству пития. Начали артисты с небольших доз, причем Пугачева запретила другу закусывать. Лишь после очередной рюмки горячительного Примадонна разрешила приятелю съесть половину пирожка. После следующей порции алкоголя Звереву позволили закусить салатом, и стилист ощутил себя так, словно он находится в другом измерении. Сама Алла Борисовна не отставала и была сильно нетрезвой.

«Пугачева выпила со мной и дала икорку. Такое состояние легкости началось», — поделился своими ощущениями Зверев на передаче «Алена, блин!».

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press, Vadim Tarakanov/Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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