Одну сцену вырезали из фильма «Москва слезам не верит»: она точно шокировала бы зрителей

Драма «Москва слезам не верит» произвела фурор не только в СССР, но и во всем мире. Миллионы поклонников осыпали комплиментами фильм Владимира Меньшова, однако публика не догадывалась, что картина должна была выглядеть совсем иначе.

Как оказалось, в ленте присутствовала одна сцена, которую в Госкино потом вырезали. В ней главные героини стирали белье в душе общежития и делали это по пояс голыми. И Вера Алентова с Раисой Рязановой согласились на условия режиссера, а Ирина Муравьева не хотела показывать свою фигуру всему миру, поэтому единственная осталась в полотенце.

В итоге Меньшов включил эпизод в финальный монтаж, но зрители его так и не увидели. Согласно одной версии, Госкино было шокировано такой откровенной сценой, поэтому заставило Меньшова вырезать ее. По другой, именно этот кусок пленки оказался испорченным, из-за чего от сцены пришлось отказаться.